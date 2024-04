TMW Lazio, rifinitura in vista dell'Hellas: Lazzari recuperato, ma a destra giocherà Isaksen

vedi letture

Allenamento di rifinitura a Formello per la Lazio di Igor Tudor in vista della prossima sfida di campionato contro l'Hellas. Nella seduta odierna non sono mancate le sorprese, col tecnico croato che ha di fatto recuperato Lazzari per la sfida contro gli scaligeri.

In vista del ritorno in campo dopo l'uscita dalla Coppa Italia contro la Juventus, l'allenatore sta valutando una Lazio super offensiva con Isaksen che potrebbe agire sulla fascia destra al fianco della coppia centrale formata da Kamada e Guendouzi. In attacco invece confermata la linea della continuità, col Taty Castellanos che sarà ancora titolare e Ciro Immobile che si accomoderà almeno inizialmente in panchina.