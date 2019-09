© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il cantante lirico Andrea Bocelli, noto tifoso dell'Inter, ha parlato in collegamento dagli studi di Tiki Taka:

"Lo sport e la musica sono strumenti importanti per aiutare, per crescere e migliorare il mondo intero. Scaramanticamente sul derby non dico niente, solo che quest'anno l'Inter mi sembra più determinata, deve solo risolvere il suo annoso problema, quello di centrare lo specchio della porta. Ma quest'anno siamo partiti con il piede giusto".