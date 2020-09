Bologna, 2-0 nel test con la Feralpisalò: a segno Barrow e Palacio

Ultimo giorno di ritiro in quota per il Bologna. I rossoblù salutano Pinzolo con la vittoria per 2-0 nell’amichevole contro la Feralpisalò, formazione militante nel campionato di Lega Pro. I felsinei passano in vantaggio al 9’ grazie alla rete di Musa Barrow che sfrutta il suggerimento di Juwara e spiazza il portiere avversario con un colpo da biliardo di piatto destro nell’angolino basso alla sinistra di De Lucia. Nonostante il tentativo di risposta da parte della formazione gardesana, è il Bologna a mantenere il pallino del gioco trovando il raddoppio con Palacio al 17’. L’argentino porta i rossoblù sul 2-0 con un destro a giro da manuale che arriva al termine di un’azione corale dei felsinei. Il primo tempo si chiude così con la squadra di Mihajlovic avanti per 2 reti a 0. Nella seconda frazione di gioco tanti i cambi per entrambe le formazioni. Tra i nuovi volti per il Bologna Emanuel Vignato al suo esordio in rossoblù e i due primavera aggregati alla prima squadra, Rocchi e Khailoti. Buona la prestazione dei rossoblù nella ripresa che però sprecano diverse occasioni da gol e non riescono a concludere in rete. La seconda frazione di gioco finisce, quindi, come era iniziata.

Questa sera i rossoblù faranno rientro a Bologna per poi tornare al lavoro martedì con una seduta a porte chiuse prevista per le ore 17 a Casteldebole.

Il tabellino della gara:

Bologna (4-2-3-1): Da Costa (dal 46’ Ravaglia); Corbo (dal 70’ Bani), Danilo (dal 46’ Tomiyasu), Denswil (dal 46’ Mbaye), Dijks (dal 46’ Khailoti); Poli (dal 46’ Dominguez), Donsah (dal 46’ Schouten), Soriano (dal 46’ Kingsley); Juwara (dal 46’ Vignato), Palacio (dal 46’ Rocchi), Barrow (dal 46’ Sansone).

Allenatore: Mihajlovic.

Feralpisalò (4-3-3): De Lucia (dal 46’ Liverani); Bergonzi (dal 46’ Rinaldi), Bacchetti (dal 46’ Rizzo), Legati, Brogni; Gavioli (dal 46’ Valtulini), Carraro (dal 77’ Libera), Guidetti, Ceccarelli (dal 57’ Vitturini); Miracoli (dal 46’ De Cenco), D’Orazio (dal 62’ Pinardi).

Allenatore: Pavanel.

Arbitro: Bordin (Marchetti, Munerati).

Marcatori: Barrow al 9’, Palacio al 17’.