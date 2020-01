© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questo pomeriggio è proseguita la preparazione del Bologna verso la partita di Ferrara. Lavoro atletico, esercitazioni tecniche e tattiche agli ordini di Mister Mihajlovic. Allenamento differenziato per Stefano Denswil, terapie per Gary Medel, Ladislav Krejci e Mitchell Dijks. Programma personalizzato per Nicola Sansone.