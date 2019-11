Bologna, colloquio Miha-Palacio nel blitz a Casteldebole

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, ieri, nel suo blitz a Casteldebole, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha preso in disparte Rodrigo Palacio: Sinisa, che per l'argentino nutre grande ammirazione, ha parlato con con lui, gli ha chiesto cosa va e cosa non va, come sta lo spogliatoio. Gli ha chiesto uno sforzo in più, come del resto lo ha voluto chiedere a tutti. Ancora una volta il peso della responsabilità è finito ancora sulle spalle spalle di Palacio, che a quasi 38 anni continua ad essere il leader di questo Bologna.