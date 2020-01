Fonte: viaemilianews.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La presentazione di Nicolas Dominguez, oggi a Casteldebole, è stata a margine una buona occasione per fare il punto della situazione infortunati in casa Bologna. Mattia Bani ha risentito solo di una forte contusione, per la maggior parte già riassorbita. Stefano Denswil accusa un affaticamento all’otturatore, muscolo rotatore dell'anca: oggi osserverà riposo, sperando di tornare in campo da domani. Situazione più complicata per Ladislav Krejcì: non deve operarsi al piatto tibiale ma deve svolgere terapie specifiche che richiederanno qualche settimana. Mitchell Dijks, infine, rimane al momento in Olanda a continuare le terapie personali.