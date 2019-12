© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Ultime sul Bologna direttamente dal sito ufficiale del club. Secondo quanto si legge, infatti, la squadra è tornata in campo questo pomeriggio al centro tecnico a tre giorni dal match con i nerazzurri per una seduta tattica. Stefano Denswil si è allenato con i compagni, lavoro differenziato per Roberto Soriano, terapie per Mitchell Dijks e Ladislav Krejci.