© foto di Matteo Bursi

"Ricordo la notte del mio gol contro la Juve, non tanto per la sua bellezza ma per il caos che ha generato dopo: Guidolin che mandò a quel paese la città, con conseguenze, ma quella fu una rete di cui si parlerà sempre". Inizia così il ricordo che Thomas Locatelli affida alle pagine de La Gazzetta dello Sport dedica ai 110 anni del Bologna. "Diciamo che questa è l’immagine indelebile che ho. - continua l'ex numero 10 - Anche perché quel che successe nelle 24-48 ore dopo fu un macello, e ovviamente lo dico col sorriso: la polizia fuori da Casteldebole, Guidolin che non poteva uscire dallo spogliatoio, tutti disperati… Farò fatica a dimenticarlo".