Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

"Ho provato delle emozioni devastanti, mi sono tornati in mente i cinque anni passati qua, mi ha fatto piacere rivedere i ragazzi con cui comunque abbiamo fatto qualcosa di importante". A parlare così, in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, è Thomas Locatelli, uno dei protagonisti della gara tra le leggende del Bologna e del Real Madrid (in scena ieri sera al Dall'Ara).

Cosa pensa del Bologna di oggi? "Mi piace la squadra, e mi piace soprattutto questa società sana, che ha voglia di puntare a traguardi molto importanti".

Ci sono giocatori in particolare possono ricordare Locatelli? "Ce ne sono parecchi che mi emozionano. Penso però che - oggi come oggi - sia il gruppo la vera forza del Bologna, che può dare molte soddisfazioni. Comunque non ci sono più giocatori tecnici come me... (ride, ndr)".