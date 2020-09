Locatelli su Milan-Bologna: "Ibra non sposta più come un tempo ma moltiplica le motivazioni"

Thomas Locatelli, doppio ex di Milan e Bologna, ha parlato del match di lunedì sera tra le due formazioni attraverso le colonne de Il Resto del Carlino: "Da tifoso voglio pensare che quella che sta per cominciare per il Bologna sarà una grande stagione: guai se non fosse così. E da uno che ha firmato una vittoria col Milan a San Siro dico: mai fidarsi dei pronostici contro, spesso il campo racconta tutt’altro. Ibrahimovic? Non sposta più come un tempo, ma moltiplica le motivazioni dei compagni: con lui a fianco tutti danno di più".