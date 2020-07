Bologna-Napoli, i convocati di Gattuso: out Llorente e Younes per un risentimento muscolare

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center in vista del match contro il Bologna in programma domani per la 33esima giornata di Serie A al Dall'Ara (ore 19.30). Al termine, il club ha reso nota la lista dei convocati di Gattuso: oltre a Llorente infortunato, anche Younes non sarà della partita (risentimento muscolare).

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly.

Centrocampisti: Demme, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka.

Attaccanti: Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano.