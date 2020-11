Bologna, oggi l'esito dei tamponi. Domani altro giro di test. Santander, operazione riuscita

vedi letture

Ieri giro di tamponi per il Bologna - riporta Il Resto del Carlino -, con i risultati attesi per la giornata di oggi. La squadra sarà poi sottoposta nuovamente a tampone domani, in vista della partita con il Napoli. Eseguito invece l’intervento al ginocchio per Santander a Villa Toniolo, operazione riuscita.