Per Thiago Motta il Milan si gioca la carta Ibra. Ma bisogna recuperare sulla Juventus

Il Milan si gioca la carta Zlatan Ibrahimovic. Scende in campo anche lo svedese per il futuro della panchina rossonera. Thiago Motta del Bologna è uno dei profili che intriga il club milanista, alla ricerca di un nuovo allenatore dopo il naufragio della trattativa Lopetegui. Secondo Tuttosport, i rossoneri sono in svantaggio, hanno diverso terreno da recuperare sulla Juventus, e per questo sono pronti a sfruttare Ibra, legato da un'amicizia con l'italo-brasiliano sin dai tempi del PSG.

I nomi sul taccuino dei dirigenti del Milan sono diversi. Non c'è solo Thiago Motta nei radar rossoneri. Stanno prendendo quota in queste ore anche le quotazioni di Sergio Conceiçao, tecnico del Porto. In lizza De Zerbi, Van Bommel e Fonseca.