© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Nuova seduta di allenamento a Casteldebole per il Bologna, oggi coadiuvata dalla Primavera di mister Troise. I rossoblu hanno svolto una seduta tattica al mattino, mentre nel pomeriggio la squadra si è divisa in una serie di partitelle a metà campo. Parzialmente in gruppo Tomiyasu, mentre Dijks e Soriano hanno svolto una seduta in palestra. Personalizzato per Mattia destro.