Seduta mattutina il Bologna di Mihajlovic che sotto gli occhi di diversi tifosi hanno svolto l’ultimo allenamento dell’anno. I rossoblù hanno iniziato con un lavoro atletico per poi eseguire esercizi tecnico-tattici seguiti da partitella finale. Ripresa degli allenamenti anche per Medel, Palacio e Paz, rientrati oggi dal Sud America. Differenziato per Santander e Krejci. Dijks continua il suo programma di recupero.