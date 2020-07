Bologna-Sassuolo, i convocati di De Zerbi: out Romagna, Obiang e Djuricic

vedi letture

In vista del match di questa sera contro il Bologna, 31esima giornata di Serie A TIM in programma allo Stadio Dall'Ara di Bologna alle ore 21.45, mister Roberto De Zerbi ha convocato i seguenti calciatori (out Romagna, Obiang e Djuricic per squalifica).

Portieri: Consigli, Pegolo, Turati.

Difensori: Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Magnani, Marlon, Muldur, Peluso, Rogerio, Toljan.

Centrocampisti: Bourabia, Ghion, Magnanelli, Locatelli, Traore.

Attaccanti: Berardi, Boga, Caputo, Defrel, Haraslin, Manzari, Raspadori.