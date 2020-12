Bologna, si avvicina il rientro in gruppo di Skov Olsen. Out Orsolini e Santander

Questo pomeriggio la squadra è tornata al lavoro verso la sfida all'Inter: seduta in sala video per il Bologna, poi lavoro atletico e tecnico-tattico in campo. Andreas Skov Olsen si è allenato in parte con il gruppo, Mitchell Dijks ha svolto un allenamento differenziato, terapie per Riccardo Orsolini e Federico Santander.