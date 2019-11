© foto di Gaetano Mocciaro

Il giovane attaccante del Bologna Andreas Skov Olsen, fino ad oggi poco utilizzato da Sinisa Mihajlovic, si è messo in mostra con la maglia della Danimarca Under 21. L'attaccante infatti ha segnato una tripletta contro i pari età dell'Ucraina nella gara valevole per la qualificazione al prossimo europeo di categoria. Una tripletta che ha permesso alla Danimarca di vincere e consolidare il primo posto nel girone.