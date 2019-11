Bologna, Tanjga: "Felici di aver rivisto in campo Mihajlovic"

Miroslav Tanjga è intervenuto in conferenza stampa, al fianco di Emilio De Leo, in vista della sfida tra Bologna e Parma: "Mihajlovic? Siamo contenti che il recupero stia andando bene e di averlo rivisto in campo. Tutto quello che è successo in questi giorni ci dovrà servire per la gara di domani. Sicuramente ci rivedremo in altre occasioni e con molta più frequenza. Però prima deve guardare alla sua salute".

Che Parma vi aspettate domani?

"Dobbiamo far vedere dal primo minuto che vogliamo vincere la partita, senza mostrare le nostre debolezze al di là delle assenze che abbiamo".