© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

I lavori verso Bologna-Parma proseguono con l’allenamento di oggi pomeriggio al centro tecnico. Attivazione atletica poi esercitazioni tecnico-tattiche ed esercitazioni sulle conclusioni in porta. Takehiro Tomiyasu ha lavorato in parte col gruppo e in parte in seduta differenziata. Allenamento in palestra per Mitchell Dijks e Roberto Soriano, programma personalizzato per Mattia Destro.