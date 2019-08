Boniek difende Piatek: "Tornerà al gol. Serve l'aiuto della squadra"

© foto di NewsPix/Image Sport

L'ex attaccante, Zibi Boniek, intervistato dal Corriere dello Sport, spiega il momento di Krzysztof Piatek al Milan e non crede che la crisi del polacco durerà a lungo. Il presidente della Federazione polacca ha parlato del digiuno del numero 9 del Milan, invocando anche l'aiuto che la squadra dovrà dargli nelle prossime settimane. Boniek ha parlato anche di Giampaolo: "Il Milan ha un allenatore nuovo, ha cambiato diversi elementi ed è mutato anche l’atteggiamento tattico. Con tante novità è inevitabile che ci voglia tempo, è giusto dare al mister la possibilità di fare il suo lavoro senza pressioni".

Poi ancora su Piatek: "Deve imparare a fare i movimenti giusti. Per un attaccante è importante arrivare in doppia cifra, ma lui ha tutto per confermarsi sui livelli della scorsa stagione".