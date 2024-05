Fiorentina, Faraoni: "È la prima volta che torno a Verona, qui ho fatto 5 anni importanti"

L'esterno della Fiorentina Davide Faraoni ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della sfida contro il Verona, in programma al Marc'Antonio Bentegodi di Verona e valevole per la 35^ giornata di Serie A.

Le sue dichiarazioni: “È una bella emozione essere qui. È la prima volta che ci ritorno, ho fatto 5 anni importanti qui. Sono cresciuto come uomo e come giocatore, è una bella emozione”.