Bosco: "Juve, ko che peserà sul rinnovo di Allegri. Serve Guardiola"

A MC Sport, nel Live Show, ha parlato il giornalista Andrea Bosco dopo il ko della Juventus in Champions League.

Sulla partita

"Secondo tempo strepitoso dell’Ajax. Non ci si può attaccare agli episodi. Il rammarico è che il pareggio è arrivato in modo fortunoso e sfortunato, perché Bernardeschi non è salito. L’assenza di Chiellini si è vista. Per il resto l’Ajax ha giocato meglio. Pesa di più rispetto allo scorso anno perché Ronaldo stavolta ce l’aveva la Juve. Questo peserà a fine stagione sull’eventuale rinnovo di Allegri. Gli alibi sono gli infortuni e una condizione non ottimale di alcuni elementi. Anche la condizione di Ronaldo non era al top, si è visto. Solo in questo c’è da recriminare. Vincere la Champions l’anno prossimo? Hanno preso già Ramsey, serve però migliorare ancora la qualità tecnica. E poi dopo cinque anni si deve ragionare sulla conduzione tecnica. Serve un allenatore che faccia giocare la squadra in un modo diverso. Così non si vince la Champions. Magari ti serve Guardiola".