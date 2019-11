© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Brasile preferiscono le telenovelas al calcio. La sfida tra Flamengo e Vasco da Gama, che si disputerà domani, non verrà infatti trasmessa in chiaro in televisione. Questo perché O'Globo darà priorità alla famosa soap opera "A Dona do Pedaço", che da mesi paralizza il Paese. Chi vorrà assistere all'incontro in televisione, dovrà attivare l'opzione Premiere e pagare. Lo riporta Olè.