Brasile-Honduras, le formazioni: panchina per Miranda, A. Sandro e Allan

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Brasile-Honduras, test match in vista della Coppa America. Nell'undici scelto dal ct Tite è soltanto panchina per i tre rappresentanti della Serie A, Miranda, Alex Sandro e Allan. Di seguito i ventidue titolari, in campo dalle ore 21 italiane.

Brasile (4-3-3): Alisson; Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis; Arthur, Casemiro, Coutinho; Richarlison, Gabriel Jesus, Neres.

Honduras (4-3-3): Lopez; Crisanto, H. Figueroa, M. Figueroa, Izaguirre; Garrido, Acosta, Lopez, Quioto, Elis, Rojas.