Buona la prima per Mario Balotelli soto gli occhi di Mancini. Il CT azzurro, come riporta La Stampa, ha voluto vedere se è vero che Mario è tornato Super. Balotelli, dopo essersi allenato da solo in estate, aveva un'ora di autonomia, ma contro la Juventus certe forze supplementari arrivano da sole. Ha provato fino alla fine a farsi un regalo e ci è andato vicino, impegnando Szczesny in un paio di occasioni nel primo tempo. Poi nella ripresa, seppur stravolto dalla fatica, ha tenuto sempre in allarme Bonucci e De Ligt.