© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' ufficialmente slittato di un quarto d'ora l'inizio della partita tra Brescia e Fiorentina. A comunicarlo è il club viola tramite il proprio profilo Twitter. Secondo le ultime indiscrezioni il motivo del ritardo sarebbe dovuto al traffico che non ha permesso alla Fiorentina di arrivare secondo i propri piani. I viola hanno chiesto dunque il comporto di un quarto d'ora accettato per motivi non dipendenti dallo stesso club gigliato.