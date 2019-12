© foto di Federico De Luca

Il successo per 3-0 contro il Lecce regala al Brescia una vittoria con almeno tre reti di scarto che non si vedeva da oltre quindici anni: era dalla partita contro l'Ancona del 28 marzo 2004, finita 5-2, che le rondinelle, all'epoca trascinate da Roberto Baggio (doppietta per lui) non dilagavano. Quella squadra per la cronaca, chiuse il campionato all'11° posto.