Bruce Springsteen difende San Siro: "Abbatterlo sarebbe tremendo"

San Siro, per noi, è la Scala del calcio. Ma lo stadio milanese è stato anche teatro di tanti grandi concerti. Intervistato dalla rivista 7, il Boss, Bruce Springsteen, ha così commentato: "Demolirlo sarebbe tremendo. Un vero peccato, è un posto stupendo, unico per il modo in cui è costruito. E mentre suoni è come se ti trovassi di fronte un muro di umanità: ogni edificio ha un'anima".