Bucchioni: “Fiorentina, in arrivo due colpi”

© foto di Federico De Luca

Iachini sta facendo bene, ma va aiutato.

Dopo l’attaccante arriveranno un centrocampista di gamba e un difensore dal piede buono. A che punto siamo? Per questa settimana non succederà più niente. E’ il momento della frenata, della calma e della riflessione. Duncan, per parlare del solito, è congelato. Se dovessi dire oggi, ho la sensazione che il Sassuolo non voglia più venderlo. Ma il discorso sarà ripreso in qualche modo da lunedì prossimo. Intanto Pradè tiene in caldo altre piste come Meitè, Fofana e all’estero giocatori che sono già stati in Italia. Ci vuole pazienza, è un gioco ad incastro. Più o meno lo stesso discorso vale per il difensore. Il Torino chiede troppo per Bonifazi, probabilmente tornerà alla Spal. Ma non è l’unico nel mirino. Una cosa sola è certa: Rocco ha dato l’ok per altri due giocatori e due giocatori arriveranno.

A proposito, nel lontano inizio di ottobre, vi avevo parlato di Amrabat. Pradè lo aveva messo subito nel mirino e, in sostanza, convinto il giocatore del progetto Commisso. Poi però l’operazione è stata congelata, la Fiorentina ha bisogno di un giocatore adesso e Amrabat può trasferirsi soltanto in estate visto che ha già fatto due passaggi di cartellino nell’ estate scorsa. Nel frattempo il giocatore è cresciuto, lo hanno corteggiato Napoli, Inter e altri, ma non ha dimenticato il "primo amore" per la Fiorentina. Si farà per giugno? Ora il Verona chiede 40 milioni, ma la Fiorentina ha le sue carte da giocare. Vedremo. Sempre sul mercato, Pedro è del Flamengo. Diciamo che Pradè è stato bravo alla faccia di tutti i soloni imbeccati dai soliti? Il giocatore comprato a 11 milioni non ha funzionato in Italia. Succede. E’ stato rivenduto in prestito a due milioni fino a fine anno con obbligo di riscatto a 14 milioni se il giocatore e la squadra centreranno degli obiettivi prefissati. La Fiorentina si è comunque lasciata un contro-riscatto. Non male. C’è pure da guadagnare.