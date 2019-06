Buffon-Juve, Zoff: "Non vedo problemi. Nazionale? Ora non esageriamo"

© foto di Federico De Luca

"Non vedo alcun problema". Dino Zoff, ospite delle frequenze di Radio Sportiva, commenta così il prossimo ritorno di Gianluigi Buffon. "Ognuno fa quello che sente - prosegue Zoff - senza considerazioni negative. In Nazionale? Ora non esageriamo. L'idea di un futuro in dirigenza può aver influenzato la sua voglia di tornare alla Juve; non sono contrario, certamente non me l'aspettavo".