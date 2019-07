© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' il giorno di Gianluigi Buffon in casa Juventus. Dopo un anno a Parigi, il portiere classe '78 rientra a Torino con un contratto annuale per ricoprire il ruolo di vice Szczesny, con Perin che a questo punto dovrà trovarsi una sistemazione.

Il profilo twitter 'OptaPaolo' mette in evidenza che Buffon, al momento, è il secondo giocatore per presenze nella storia del club bianconero. Meglio di lui solo Alessandro Del Piero. In basso il grafico.