© foto di Giacomo Morini

Buon sangue non mente. Almeno in casa di Franck Ribery. La Fiorentina ha infatti pubblicato sui social un video in cui il campione francese scambia la palla col figlio. A impressionare, più che le movenze di FR7, sono state quelle di suo figlio: evidentemente, almeno sui palleggi, ha avuto davvero un buon maestro.