Burgnich sicuro: "L'Inter di Conte è da Scudetto. Lautaro? Bisogna tenerlo"

Durante il programma 'Taca La Marca' in onda su Radio Musica Television è intervenuto Tarcisio Burgnich, ex giocatore della Grande Inter del mago Herrera. Burgnich si è soffermato sulla ripresa del calcio e su tanti altri temi: "È bene che cominci ed anche presto, la gente sente il bisogno di calcio. L'Inter di Conte? Credo che sia una squadra vincente, ha un gruppo di calciatori validi per puntare allo scudetto. Conte come Herrera? A livello di qualità si somigliano anche se gli manca la personalità di Herrera. Un fattore positivo è sicuramente che Conte è seguito nel progetto dalla società".

Sul gap dalla Juventus: "Al momento non ci sono tante differenze, la Lazio ha una grande squadra con un ottimo allenatore e potrebbe facilmente inserirsi all'interno della lotta per lo scudetto". Si parla anche del futuro di Lautaro: "Devono tenerlo, è un ragazzo importante e con tante qualità, può essere il futuro dell'Inter".