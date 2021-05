Libero: "Doppio dolore per i tifosi nerazzurri: addio Conte, ciao Burgnich"

Libero, questa mattina in edicola, scrive in prima pagina di doppio dolore per i tifosi dell'Inter. "Addio Conte, ciao Burgnich", il titolo. Il tecnico non accetta il ridimensionamento e lascia con una buonuscita da 7,5 milioni di euro. Scomparso a 82 anni l'ex giocatore della Grande Inter Tarcisio Burgnich.