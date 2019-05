Cabrini: "Heysel, una sconfitta per il mondo del calcio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore di Juventus e Nazionale Antonio Cabrini per ricordare la tragedia dell'Heysel.

Su quella finale di Coppa dei Campioni

"Non è un bel ricordo, una sconfitta del mondo del calcio. Ha colpito due squadre di grandissimo livello. C'è stata negligenza da parte di chi gestiva l'ordine pubblico. Doveva essere un giorno di festa ma si è trasformato in una tragedia".

Sulla panchina della Juve

"Il più probabile è Sarri, Guardiola è la classica fake news, perché per quello che ha fatto e per come ha parlato, penso sia inavvicinabile. La Juve si fida di allenatori che conoscono il calcio italiano. A volte ci si affida a stranieri che non conoscevano il nostro calcio e hanno faticato".