Cabrini su Sarri alla Juve: "Solo i trofei diranno la verità su di lui"

Antonio Cabrini, ex storico difensore della Juventus, ha commentato così a Tuttosport l'approdo di Maurizio Sarri in bianconero: "Tutti si dimenticheranno del suo passato se porterà risultati. I tifosi inizieranno ad amarlo. Non mi stupisce questa scelta, hanno deciso di prendere una strada nuova. Solo i risultati lo giudicheranno, solo i trofei diranno la verità su di lui".