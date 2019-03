Cafu: "Paquetà non farà rimpiangere gli storici numeri 10 del Brasile"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Intervistato da Sky Sport a margine della gara amarcord contro il Liverpool, l'ex campione rossonero Marcos Cafu ha parlato così della rimpatriata e del suo connazionale Lucas Paquetá: "Queste rimpatriate con i ragazzi portano allegri, orgoglio e un filo di nostalgia. Paquetá e la maglia 10 brasiliana? È un'investitura importante, ma lui è già pronto per vestire la 10 del Brasile. Non è facile, lo capisco, ha dei predecessori incredibili ma lui può arrivare a quei livelli. Sta facendo bene al Milan e anche in Nazionale può brillare".