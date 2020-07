Cagliari, buone notizie per Zenga: Ceppitelli e Pereiro si sono allenati regolarmente

Il Cagliari si è allenato questo pomeriggio ad Asseminello per preparare il match di domenica contro il Lecce alla Sardegna Arena. Il programma di oggi: la seduta dei rossoblù è iniziata con degli esercizi di riscaldamento tecnico. La squadra, agli ordini di mister Zenga e del suo staff, ha lavorato sul possesso palla e a seguire sulla tattica con delle esercitazioni a reparto dedicate alle due fasi, difensiva e offensiva. Si sono allenati regolarmente con la squadra il capitano Luca Ceppitelli e Gaston Pereiro. Lavoro personalizzato per Christian Oliva; terapie per Luca Pellegrini. Domani pomeriggio - conclude la nota ufficiale del club - è in programma un nuovo allenamento.