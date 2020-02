vedi letture

Cagliari, da domani nuovo ritiro: la squadra prepara la sfida alla Roma

Nuova giornata di allenamenti oggi per il Cagliari: la squadra di Maran ha svolto una serie di esercitazioni tecniche a coppie, accompagnate da un lavoro tattico dedicato agli sviluppi offensivi di squadra, messi in pratica nella partita di verifica che ha chiuso l'allenamento. Luca Ceppitelli ha continuato nel lavoro personalizzato; ha proseguito le terapie Paolo Faragò. Nella mattinata di domani è in programma un nuovo allenamento. A seguire, in serata la squadra si ritroverà ad Asseminello per iniziare il ritiro in vista della partita.