Cagliari, doppia seduta in vista della Sampdoria: terapie per Luvumbo e Pinna

Doppia seduta di lavoro per il Cagliari di mister Eusebio Di Francesco impegnato oggi al Centro sportivo di Assemini in vista della gara contro la Sampdoria, anticipo della settima giornata del campionato di Serie A, in programma sabato alla Sardegna Arena (ore 15). La sessione di allenamento del mattino - riporta la nota ufficiale del club - è iniziata con delle esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza. A seguire la squadra ha svolto prima un lavoro specifico a reparti, poi esercizi sul due contro due. Nel pomeriggio, dopo l’attivazione tecnica, spazio alla tattica con giochi di posizioni ed esercitazioni. Dall’infermeria: terapie per Zito Luvumbo e Simone Pinna. Una nuova seduta è in programma domani pomeriggio.