Roma, De Rossi: "Llorente a destra può starci... Difesa a tre mi intriga, vediamo"

In conferenza stampa alla vigilia della sfida di andata col Bayer Leverkusen, il tecnico della Roma Daniele De Rossi ha parlato anche della possibilità di schierare Llorente a destra e di cambiare il modulo della sua squadra:

Come sta Lukaku? È pronto per giocare? Smalling può giocare e Llorente va a destra?

"Lukaku ha pochissimo sulle gambe di allenamento, ma è stato fuori poco. Ci prendiamo un altro giorno per valutare. Sembra stia abbastanza bene, magari oggi spingiamo un po' di più e poi decideremo. Qualche dubbio ce l'ho ancora. Smalling ha fatto un allenamento intero in linea, spero e penso di recuperarli entrambi. Vedremo la gestione del minutaggio. Per quanto riguarda la questione tattica di Llorente a destra... può starci. Lo valutiamo anche in base a come stanno, cerchiamo di ragionare su tutto".

La difesa a tre è un'ipotesi?

"È una possibilità. È una cosa che mi intriga. Stimolerebbe i miei giocatori all'uno contro uno. A volte vi fermate un po' troppo a vedere difesa a tre o a quattro. È falso dire che non si può più fare la difesa a tre solo perché a volte abbiamo fatto fatica. Credo che la difesa a tre, se fatta bene, con difensori che attaccano, sia una cosa interessante. Può essere una contromossa importante anche per domani. Ma non vuol dire che ci giocheremo".

La difesa a 4 è un'arma vincente?

"Assolutamente sì. Le partite si possono vincere anche con due moduli diversi, non si può avere la contro prova. Prima si giocava in posizioni fisse, ora ci si muove molto di più in campo. Il modulo con cui si inizia conta solo fino a un certo punto. Il terzino prima era solo sulla fascia, ora è molto più dentro al campo. Non è un discorso di 4-3-3. Il modulo è più legato alla fase difensiva, ma dipende anche dal tuo avversario e da come si muove. Se il terzino avversario viene dentro, a cosa serve restare sulla fascia? Le sovrapposizioni sono una soluzione a prescindere dal modulo".