© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez (37' st Ragatzu), Cigarini, Rog; Nainggolan (33' st Castro); Simeone (29' st Cerri), Joao Pedro. A disposizione: Aresti, Rafael, Lykogiannis, Pinna, Walukiewcz, Deiola, Faragò, Ionita, Oliva, All.: Maran

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola (1' st Sottil), Pulgar, Badelj, Castrovilli (22' st Benassi), Dalbert; Chiesa (28' st Ghezzal), Vlahovic. A disposizione: Terracciano, Ceccherini, Ranieri, Venuti, Cristoforo, Eysseric, Zurkowski, Pedro, Boateng. All.: Montella

Arbitro: La Penna

Marcatori: 16' Rog (C), 26' Pisacane (C), 34' Simeone (C), 9' st Joao Pedro (C), 20' st Nainggolan (C), 30' st, 42' st Vlahovic (F)

Ammoniti: Castrovilli, Pulgar, Sottil (F)