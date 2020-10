Cagliari, Godin si è allenato regolarmente con il gruppo. Personalizzato per Gaston Pereira

Allenamento pomeridiano ad Asseminello per il Cagliari, in vista della gara di domenica alla Sardegna Arena, avversario il Crotone. Seduta aperta all’attivazione tecnica a torelli. Quindi la parte tattica: i difensori hanno lavorato sulla linea, i centrocampisti e gli attaccanti si sono esercitati sulle combinazioni e tiri in porta. La squadra ha completato la sessione di lavoro con una serie di prove delle palle inattive a favore. Diego Godin si è allenato regolarmente con la squadra. Personalizzato per Gaston Pereira, terapie per Luca Ceppitelli e Simone Pinna.