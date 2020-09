Cagliari, in gruppo Cragno mentre è ancora assente Walukiewicz: il report della seduta

Allenamento pomeridiano per il Cagliari che ad Asseminello prosegue la preparazione precampionato. La seduta di oggi è iniziata con degli esercizi di attivazione tecnica svolti per reparti. Mister Di Francesco, coadiuvato dallo staff, ha poi impegnato i rossoblù con delle esercitazioni tattiche: lavoro specifico sulle situazioni di pressione. Per concludere la sessione serie di partitelle.

In gruppo Alessio Cragno che, come di consueto, ha inoltre lavorato con gli altri portieri, seguiti dal preparatore Paolo Orlandoni. Lavoro personalizzato per Alessandro Deiola. Ad Asseminello anche Filip Bradaric e Kiril Despodov che hanno iniziato da oggi un lavoro di riatletizzazione. Ancora assente Sebastian Walukiewicz, rientrato nel tardo pomeriggio a Cagliari dopo gli impegni con la Nazionale polacca.

Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.