Cagliari, in vista della gara col Milan out sia Birsa che Thereau

© foto di Federico Gaetano

In vista della sfida di domenica in casa del Milan, Rolando Maran, tecnico del Cagliari, dovrà fare certamente a meno di Birsa e Thereau, che si sono infortunati lunedì contro l'Atalanta: il prima ha infatti riportato la frattura composta di ulna e radio dell’avambraccio sinistro, mentre il secondo si è stirato dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo. L'allenatore dei sardi non dovrebbe avere a disposizione per la trasferta di San Siro nemmeno Cerri, mentre spera di recuperare Bradaric. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.