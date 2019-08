Alessio Cragno, portiere del Cagliari, è stato costretto ad uscire nel match amichevole contro il Fenerbahçe. L’estremo difensore rossoblù ha salvato un calcio di punizione di Ekici, ma l'intervento ha costretto il calciatore ad uscire dal campo per via di un infortunio alla spalla. Maran, al termine della sfida, non si è sbilanciato: "Speriamo non sia nulla di grave".