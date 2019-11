© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo due giorni di riposo, il Cagliari ha ripreso gli allenamenti ad Asseminello. La prima parte della seduta ha visto la squadra svolgere lavori individualizzati in palestra. A seguire tutti in campo per eseguire una serie di circuiti tecnici. A chiudere l’allenamento, una partita a metà campo. Assenti Ionita, Olsen e Rog, impegnati con le rispettive Nazionali maggiori, oltre a Pellegrini e Walukiewicz, convocati per le Under 21 di Italia e Polonia. Valter Birsa e Luca Ceppitelli hanno proseguito nel lavoro personalizzato. Terapie per Nahitan Nandez.