Cagliari, Lykogiannis in gruppo. Ancora out Birsa, Castro e Ceppitelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova seduta di allenamento per il Cagliari in vista della gara di sabato a Udine. Prima parte della sessione dedicata all'analisi video. Successivamente la squadra si è spostata sul campo, per svolgere prima un'attivazione a secco, cui ha fatto seguito la parte tattica, con sviluppi offensivi e difensivi in funzione della partita. A conclusione della seduta, una serie di cross ed esercitazioni in porta. In gruppo Charalampos Lykogiannis. Personalizzato per Valter Birsa, Fabrizio Cacciatore, Lucas Castro e Luca Ceppitelli.