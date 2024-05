TMW Napoli, osservatore a guardare il Bruges a Firenze settimana scorsa. Tre profili monitorati

vedi letture

Il Napoli sta giocando su più tavoli per la prossima stagione, ma la sensazione è che ci possa essere una rivoluzione, con tanti nomi dai quali ripartire. A conferma di questo c'è stato un osservatore, a Firenze settimana scorsa, per guardare la sfida fra Fiorentina e Bruges. I tre profili interessanti sono quelli di Jorne Spileers, Ferran Jutgla e Kyriani Sabbe.

Spileers è un difensore centrale, diciannovenne, che ha giocato 43 partite in questa stagione, con un gol e due assist. È valutato 5 milioni di euro (dati Transfermarkt) ma quasi certamente il Bruges chiederà (parecchio) di più.

Jutgla cresciuto fra Espanyol e Barcellona B, può giocare su tutti i fronti dell'attacco. In questa stagione ha siglato 11 reti e, rispetto a un anno fa, è forse meno valutato (anche perché aveva avuto un exploit in Champions League). È stato pagato 5 milioni di euro e il Barça non ha il diritto di recompra, può essere quindi un uomo mercato.

Sabbe è un classe 2005, nazionale under 18, cresciuto nel vivaio del Bruges. Può giocare da esterno destro oppure da terzino, su entrambe le corsie. Sei le presenze nella attuale Europa League. In totale ha giocato 33 partite in stagione, con un gol e quattro assist. È valutato 2,5 milioni per Transfermarkt, anche lui verrà pagato, eventualmente, molto di più.